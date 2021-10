Karen Dejo contra EEG por su eliminación: “Todavía estoy en shock, no recibo respuesta”

¡Indignada! Karen Dejo se pronunció sobre su inesperada salida de Esto es guerra, pues hace un mes fue suspendida del reality y, hasta el momento, no ha obtenido respuesta. Es por ello que, este 14 de octubre, la modelo les dijo a sus seguidores que no sabe cuándo regresará al programa porque no se han comunicado con ella.

En sus historias de Instagram, la exbailarina aseguró que no hizo nada grave como para ser eliminada de EEG y considera que no hay un motivo para que la hayan separado del espacio juvenil.

“No lo sé, ustedes saben que estoy suspendida de manera indefinida. Todavía estoy en shock, no recibo respuestas, ya tengo más de un mes fuera del programa, considero que no he hecho nada grave para como para recibir esta sanción, yo solamente me rehusé a hacer algo”, explicó.

Asimismo, Karen Dejo recordó que otros participantes no han sido sancionados con la misma severidad, pues se les ha visto volver al programa en reiteradas oportunidades.

“ Hay otros compañeros que han hecho cosas más fuertes y todavía siguen en el programa , al menos yo estoy tranquila porque no me he ido en contra de ningún compañero ni tampoco he ofendido a nadie ni tampoco me he ido en contra del programa. Así que no lo sé, chicas”, mencionó.

“No termino de entender, ni recibo respuesta”, escribió Karen Dejo.

Además, detalló que también quedó fuera de la serie La academia: “No, ya no voy a estar en La Academia porque si no estoy en el programa, tampoco estoy en La academia. Es lo mismo”.