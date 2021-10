Gino Pesaressi tras su ausencia en programa En boca de todos: “No tengo COVID-19, estoy con una gripe”

Gino Pesaressi dejó por unos días la conducción del programa En boca de todos. Sin embargo, su ausencia en el set de televisión ha preocupado a muchos de sus seguidores. El ex chico reality usó su cuenta de Instagram para dejar en claro que se encuentra en casa, pero que no se ha contagiado de la COVID-19.

“ El día de ayer colgué un mensaje motivador y creo que mucha gente ha pensado que tengo COVID . No, no tengo COVID , estoy con una gripe cabr*** que me ha tumbado en realidad y no me deja ir a trabajar”, contó mediante historias de la red social.

Además, el empresario reveló que no va al canal por los estrictos protocolos de seguridad y se ha quedado en casa para evitar el contagio. “En realidad ya estoy de salida (...) Ya solamente tengo tos, pero igual como el canal tiene medidas muy estrictas, obviamente prefieren que esté en casa para evitar el contagio o preocupar a los demás, lo que me parece lógico”, expresó.

PUEDES VER Estrella Torres reveló que conoció a Kevin Salas por Gino Pesaressi

Por último, el presentador de televisión detalló que muy pronto regresará al set de televisión. “No voy a poder ir al programa un par de días, así que, si me extrañan, lo siento, gracias por los mensajes”, concluyó.

El pasado 8 de octubre, Gino Pesaressi fue enfrentado por Estrella Torres en el programa de En boca de todos, ya que la cantante contó que le ofreció al conductor aparecer en su videoclip, pero él le contestó que cobraba en dólares y por esta razón la cumbiambera conoció a Kevin Salas.