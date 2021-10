Elías Montalvo se retiró en vivo de Esto es guerra: “No me siento bien emocionalmente”

La última edición de Esto es guerra se llevó a cabo este miércoles 13 de octubre y tuvo nuevamente como protagonista a Elías Montalvo. Esta vez, el joven abandonó el programa en plena transmisión luego de perder un reto ante Mario Hart en el que recibió un golpe que le ocasionó un fuerte dolor en la boca.

Sin embargo, el tiktoker se pronunció horas más tarde mediante las historias de su cuenta de Instagram para explicar que aquella contusión no fue el único motivo de su retiro. En su breve escrito, Elías asegura no sentirse bien mentalmente, por lo que decidió tomarse unas horas de descanso alejado de las pantallas.

“Para las personas que están preocupadas porque no regresé a competir nuevamente… Estoy bien, solo me di un golpe en la boca y ya no quise entrar porque no me siento bien emocionalmente; fuera de todo esto, bien. Los amo”, señaló el chico reality en su mensaje.

Este mal momento que pasa Elías Montalvo habría sido causado por los cientos de críticas que le llovieron en las últimas horas tras la eliminación de Rosángela Espinoza de Esto es guerra. Según los seguidores del programa, el competidor no ayudó como debió a quien lo apoyó para ingresar al concurso.

Elías Montalvo ha sido protagonista de EEG en las últimas semanas.

Por otro lado, la producción de EEG ha endurecido los retos que deberán superar los integrantes del reality a modo de preparación para lo que será el duelo ante Guerreros Puerto Rico. En los próximos días los conductores Johanna San Miguel y Gian Piero Díaz estarán dando los nombres de los que representarán al team peruano.