Chris Martin le dedica “My universe” a Dakota Johnson durante concierto de Coldplay

A fines de setiembre, Coldplay sacó a la luz “My universe”, canción de su más reciente álbum titulado Music of the spheres. Este tema llamó la atención porque fue una colaboración con BTS, una de las bandas más famosas de la cultura K-pop. Como era de esperarse, este proyecto fue muy esperado por las ARMY y coldplayers de todas partes del mundo.

Luego de aquel estreno, Coldplay volvió a acaparar las principales noticias de música, ya que este jueves 14 de octubre anunció su gira mundial. Aunque señalaron que aún faltan más fechas por confirmar, países como Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, México, Costa Rica, Brasil y Francia contarán con la presencia de la banda inglesa.

En medio de toda la expectativa, a través de Twitter se hizo viral un video donde aparecía Chris Martin dedicándole nada menos que la canción “My universe” a su novia, la actriz Dakota Johnson. En las imágenes se pudo apreciar a la protagonista de 50 sombras de Grey emocionada mientras que el líder de Coldplay aprovechaba un concierto para sorprenderla.

“ Esto es sobre mi universo y ella está aquí; está allá ”, dijo Chris Martin antes de empezar a cantar.

Cabe mencionar que Chris Martin y Dakota Johnson empezaron a salir desde 2017 cuando fueron captados cenando en un restaurante en Los Ángeles. Un año después, fue la misma actriz quien confirmó su romance con el vocalista de Coldplay. Asimismo, la pareja trabajó junta para la realización del video “Cry, cry, cry”, canción de la agrupación.