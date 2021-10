Arturo Álvarez revela que padeció depresión por casi 12 años

Arturo Álvarez, humorista que pasó por el programa de Risas y Salsa, recientemente reveló que padeció de depresión durante casi 12 años. En todo ese tiempo, tuvo que luchar contra esta enfermedad, ser medicado y hasta internado .

Por primera vez, el cómico conversó sobre este tema con La banda del chino y contó que sufrió mucho. Asimismo, el hermano de Carlos Álvarez dio a conocer que su familia también padeció mientras batallaba contra dicha enfermedad.

“Casi 12 años, te lo digo literalmente, 12 años de sufrimiento, de penuria, de procesión por dentro y haciendo mi trabajo: reír a la gente y esbozar una sonrisa en la gente. Eso me nutría, me alimentaba, pero después me iba a un parque o a mi casa a llorar”, relató

“Yo sufrí de depresión. (Fui al) psicólogo, psiquiatra y (recibí) pastillas e internamiento. Me aislé por la depresión, es un proceso (curarse) porque somos seres humanos de carne y débiles. Yo era duro y el pastor (que lo ayudó) fue acucioso. Él me dijo: ‘yo aprendí de él (Dios) porque después de la ciencia, pide a Dios, puedes tener al mejor médico, pero más arriba viene Dios’”, añadió.

Por otro lado, Arturo Álvarez anunció que llevará a cabo un show para celebrar sus 39 años de vida artística, este jueves 21 de octubre desde las 8.30 p. m.

El evento será en el Centro de Convenciones Bolívar. Las entradas ya están a la venta en Teleticket.