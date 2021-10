Anahí Puente cuenta sus razones de por qué no regresó a trabajar en Televisa

La actriz Anahi Puente reapareció luego de bastante tiempo para conceder una entrevista vía Live en Instagram a la periodista Mar Saura. Por medio de este espacio, la artista no solo habló de su matrimonio y su etapa como madre, sino que contó también las malas experiencias que la llevaron a alejarse de los sets de Televisa.

“Siempre disfruté muchísimo lo que hice. He vivido completamente agradecida de todo lo que pude conocer, crecer, experimentar. Pero también hubo cosas un poco rudas, que no fueron tan lindas tal vez o que te marcan de una forma no tan positiva. Eso a lo largo del tiempo me hizo pensar en tomarme un tiempo, tomarme un descanso, por así decirlo”, sentenció así en una primera parte de la entrevista.

Sin embargo, esta no sería la primera vez que la cantante Anahí se pronuncia sobre los momentos difíciles de su carrera que vivió en su antigua casa televisiva. El año pasado, en otra entrevista, contó que estaba a punto de renunciar a Televisa cuando se encontraba grabando la telenovela Dos hogares.

Actualmente, a pesar del éxito de Ser o Parecer 2020, concierto que logró el reencuentro de RBD, la empresaria mexicana asegura estar muy tranquila con la vida que lleva. No obstante, no descartó las posibilidades de llevar a cabo más proyectos musicales como el realizado el año pasado.