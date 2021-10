Aleck, novio de Lesly Reyna, arremete contra Amor y fuego porque lo grabaron sin su permiso

El novio chileno de la ex miss Perú declaró durante un enlace en vivo en el programa Amor y fuego, este jueves 14 de octubre, que el reportero encargado de la nota, quien era cercano a la pareja, hizo pública la conversación que tuvieron por audios. Además, comentó que él no sabía que lo estaban grabando porque nunca dio permiso de ello.

“Bueno, lo que pasa es que Luis (reportero) está cambiando la información. A mí él no me puede decir que está preocupado porque me quería quitar la vida, porque no se lo dije. Además, yo no le he pedido ayuda. Él está dando a entender que mi pareja o yo necesitamos ayuda”, expresó el novio transgénero de Lesly Reyna.

El periodista, quien estaba a su costado en el en vivo, respondió: “Aleck, perdón que te corte, pero hay un audio que no hemos podido emitir, que está completo, donde se te ve llorando. No me puedes decir que es mentira” . Inmediatamente, la pareja de la modelo criticó la respuesta del reportero.

“Te dije yo no quiero grabar, no quiero hablar sobre mi relación. Eres el único adulto hombre que conozco en Perú. Te dije que me sentía solo. Quería que me acompañaras a conversar por el tema de mi operación y tú estás mostrando audios y conversaciones privadas de nosotros dos. Tú estás utilizando lo que quieres mostrar. Yo nunca te dije que me corté un brazo”, sentenció Aleck Acaiseid al comunicador.