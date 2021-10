Adele: fanáticos expresan su emoción tras lanzamiento de nueva canción

¡La espera ha terminado! Finalmente, Adele lanzó su nueva canción. Con un exquisito video musical con notas nostálgicas, “Easy on me” es el primer sencillo de la cantante inglesa después de una larga pausa de seis años. El 15 de octubre marca una fecha especial para los fanáticos de la intérprete de “Rolling in the deep”, por lo que no dudaron en expresar su alegría por redes sociales.

“Easy on me” es una emotiva canción que evoca al pasado. En su letra se expresan recuerdos de la infancia de la cantante, su divorcio del padre de su hijo y los aprendizajes que le ha traído la vida . El video musical va desde el blanco y negro al color, con un tono otoñal y nostálgico. Son claras sus referencias al videoclip de “Hello”, primer sencillo del álbum 25.

Este es el primer sencillo de su próximo álbum, 30. Con el título sabemos que seguirá el patrón de las otras producciones musicales de la inglesa, al llevar por nombre la edad que tenía en un momento importante de su vida. Este será lanzado el 19 de noviembre de 2021.

Como parte de la campaña de promoción, la cantante protagonizó dos portadas de la revista Vogue, apareciendo en la edición británica y americana. En su entrevista reveló que 30 busca darle las respuesta a las preguntas que tiene su hijo Angelo de nueve años tras su separación de Simon Konecki.

Fanáticos reaccionan ante nueva canción de Adele

Los seguidores de la británica no pudieron ocultar su alegría tras el lanzamiento de “Easy on me”. Varios acudieron a Twitter para compartir su opinión y celebrar el retorno de Adele a la música.

"¡Por dios! La historia, sus notas altas, su voz. Es un hit", escribe una cuenta dedicada a la cantante británica.

"¿Puedes dejarlo en paz? Acaba de escuchar "Easy on me" después de esperar seis años", bromea una seguidora en Twitter con un meme de la serie Sex education.

"Adele dejó atrás todo lo que no la hacía feliz, cerró esa parte de su vida. Pudo encontrarse, pudo entenderse y seguir adelante. Hogar es donde está el corazón", comentó una fanática con el video nuevo de Adele.