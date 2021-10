Así se baila de Telemundo: ¿a qué hora comienza en México y demás países de América Latina?

El reality Así se baila de Telemundo, presentado por Jacky Bracamonte y Carlos Adyan, ha dado varios momentos musicales en los que nueve parejas de famosos compiten y demuestran sus mejores pasos para llevarse el trofeo de campeones. En la última gala, Kimberly Loayza y Juan de Dios Pantoja han podido mantenerse en el concurso, pero la suerte no acompañó a Laura Flores y Gabriel Porras, quienes quedaron fuera de la contienda.

Backstage de Asi se baila

¿Quiénes son las parejas en Así se baila?

En la presente gala hay cuatro famosos que se encuentran en sentencia luchando por quedar en el concurso; no obstante, las siete parejas que continúan en la competencia Así se baila son:

Adrián Di Monte y Sandra Itzel

David Chocarro y Carolina Laursen

Elyfer Torres y Polo Monárrez

Jennifer Peña y Obie Bermúdez

Laura Flores y Gabriel Porras

Lorenzo Méndez y Jéssica Díaz

Samadhi Zendejas y Adriano Zendejas

¿De qué trata Así se baila?

El concurso de baile Así se baila consiste en que diez parejas del espectáculo compiten por levantar el trofeo y llevarse 200.000 dólares en efectivo.

¿Cómo votar por mi pareja favorita en Así se baila?

Para votar por tus participantes favoritos en Así se baila, puedes seguir los siguientes pasos:

Ingresa al siguiente enlace: Telemundo.com/AsíseBaila

Haz clic en el botón votación en la parte superior izquierda

Haz clic en la foto de la pareja a la quieres darle tu voto.

Recuerda que la votación es únicamente para personas que residen en Estados Unidos, por lo que si no estás en este país no podrás acceder al voto. Te aparecerá el mensaje: “Lo sentimos. La votación de Así se Baila no está disponible en su área”.

Así se baila: horario

El reality show Así se baila se transmite todos los domingos a las 7:00 p. m., horario peruano y mexicano, a través del canal Telemundo, que varía de señal de acuerdo a los diferentes servicios de streaming.

A continuación te mostraremos los horarios en los que puedes ver Así se baila desde otros países:

Chile: 11:00 p.m.

Perú y Colombia: 9:00 p.m.

Argentina: 11:00 p.m.

Estados Unidos: 10:00 p.m.

¿En qué canal sale Así se baila?

El concurso Así se baila se puede ver desde el canal Telemundo, que es transmitido por el mismo canal azteca. Asimismo, también existe la opción de ver el programa por la plataforma de streaming de NBC.

¿Cómo ver Telemundo EN VIVO?

Si no cuentas con un televisor en físico cerca o un servicio de streaming para ver canales internacionales como Telemundo, puedes acceder a cualquier programa de dicho canal para ver en vivo a través de su página web Telemundo Now.