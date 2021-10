Usuarios critican a Elías Montalvo por no apoyar a Rosángela Espinoza

El último martes 12 de octubre, Rosángela Espinoza fue eliminada de Esto es guerra por decisión de sus compañeros, entre los sentenciados se encontraban Mario Irivarren, Patricio Parodi y Alejandro Pino. Ante la difícil decisión, su compañero Elías Montalvo decidió no apoyarla, lo que generó diversas críticas por parte de usuarios en las redes sociales.

Luego de su salida, Rosángela le contó a sus seguidores que se encuentra feliz de haber concluido su etapa en el reality de competencia.

“Para los que me están preguntando cómo me siento, primera vez en mi vida que me siento tan bien. Ya finalizó esto y hay que tomarlo de la mejor manera, más madura. ¿Llorar?, yo ya lo sentía, ya lo sabía”, escribió. También, mencionó que se enfocará en sus proyectos. “Yo siempre voy a estar agradecida porque ya (van) cuatro años, y no siempre voy a seguir como guerrera o combatiente”, añadió a través de sus historias en Instagram.

Su despedida no quedó ahí, pues sus fieles seguidores arremetieron duramente contra Elías Montalvo por no apoyarla.

“Te me caíste, no votaste por la que te hizo ganar en el TikTok”, “Que decepción, Elías… ahí se ve la amistad”, " Debiste apoyar a Rosángela como ella te apoyó incondicionalmente”, “Malagradecido, ojalá te vayas, gracias a Rosángela te conocen”, fueron algunos de los comentarios en las redes sociales de Elías.

Ante ello, el joven tiktoker desactivó los comentarios en sus recientes publicaciones en su cuenta de Instagram.