Rosángela Espinoza feliz por su salida de EEG: “Primera vez que me siento tan bien”

La despedida de Rosángela Espinoza de Esto es guerra causó gran conmoción entre sus amigos y seguidores. Sin embargo, lejos de mostrarse triste o molesta, la modelo aseguró estar feliz de haber concluido su etapa en el reality de competencia.

A través de sus historias de Instagram, la chicha reality se dirigió a sus seguidores, quienes, según relató, le consultaban constantemente sobre su estado de ánimo luego de haber sido eliminada de EEG.

“Para los que me están preguntando cómo me siento, primera vez en mi vida que me siento tan bien. Ya finalizó esto y hay que tomarlo de la mejor manera, más madura. ¿Llorar?, yo ya lo sentía, ya lo sabía”, se le escuchaba decir a Rosángela mientras caminaba por los pasillos del canal en dirección a la salida.

La principal alegría de la exintegrante de Esto es guerra se debe a los proyectos personales que desea concretar, como tener su propia academia de baile y continuar con su empresa de ropa.

“Ahora enfocarme en mis proyectos, sé que me irá muy bien. Estoy muy agradecida, mi gente, por todo su gran cariño, estoy tranquila. Así que ya, soy libre, ahora sí a enfocarme en mis proyectos. Yo siempre voy a estar agradecida porque ya 4 años, y no siempre voy a seguir como guerrera o combatiente. No se olviden que tengo mis redes sociales, vamos a estar más en contacto con lo de mi academia de baile, mi empresa, y se vienen muchas cosas más, ahora voy a tener más tiempo para dedicarme a lo que me gusta”, finalizó Espinoza.

La influencer también manifestó su felicidad en su página principal de Instagram, donde publicó un video de ella saliendo de las instalaciones de Pachacamac con una maleta y danzando al ritmo de la canción “Libre soy” de la película animada Frozen.

“Ahora es mi momento. Ahora me enfocaré más en mis proyectos. El tiempo es muy valioso, no lo desperdicies en cosas que no te sumen”, rezaba la publicación de la modelo.