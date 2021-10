Rodrigo González vuelve a criticar el look de Gisela: “¿No puede soltar ese canje?”

El presentador de televisión volvió a arremeter contra la dueña de GV Producciones por no invertir dinero en sus looks, teniendo un programa en horario prime time y solo una vez a la semana. Además, comentó que Gisela debería dejar de usar los vestidos de Norka Peralta porque no le favorecen, y criticó a su equipo de styling por no asesorar a la popular ‘Señito’.

“O es un equipo que no tiene idea donde está parado, o de repente la persona que la maquilla tiene alguna fascinación por el mundo esotérico, porque la caracteriza que parece una tarotista”, comentó el conductor del programa Amor y fuego. “Parece que no quiere soltar de la suya, o no quiere soltar ese canje que ya no da para más, con todo el respeto de la señora Norka, pero me parece que no le favorece, parece un disfraz” , agregó.

Asimismo, aclaró que Gisela sí tiene el presupuesto para invertir en sus looks, pero no se deja asesorar. “Ya pues, Gigi, pero Gisela sí tiene el presupuesto y el equipo solo tiene que dejarse asesorar. ¿Acaso nadie puede decirle: ‘Oye, no, así no salgas al aire’?”, bromeó.

Monique Pardo dice que Gisela hizo el mejor rating de su vida con su caída

Monique Pardo comunicó que iniciaría acciones legales contra Gisela Valcárcel a raíz del accidente que sufrió en su programa El artista del año.

Como se sabe, Monique Pardo sufrió una aparatosa caída durante su participación en El artista del año y tuvo que ser trasladada a una clínica local. El momento del accidente no fue transmitido; sin embargo, días después, la artista difundió a través de sus redes sociales imágenes del instante exacto del accidente, y pidió la ayuda de Gisela Valcárcel, ya que tuvo algunas secuelas.