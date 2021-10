Magaly Medina tras distanciamiento entre Melissa Klug y Evelyn Vela: “Qué raro no verlas unidas”

En el programa de Magaly TV, la firme, la conductora habló sobre Melissa Klug y Evelyn Vela y aseguró que ya no son amigas. Las figuras mediáticas del medio local vivieron etapas importantes este año: Klug se comprometió con el futbolista Jesus Barco y Vela se casó con Valery Burga, pero ninguna estuvo presente en ningún acontecimiento.

Este miércoles 13 de octubre, Magaly Medina se refirió a ellas y dijo que es raro “no verlas juntas”, pues ambas compartieron un negocio.

“ Bueno, se acabó la amistad. Qué habrá pasado entre ellas dos. Solo ellas lo saben. Qué raro no verlas unidas cuando ambas están gozando de sus respectivas parejas. Ambas han encontrado el amor. Una se ha casado y la otra está comprometida”, indicó Medina.

Melissa y Evelyn atravesaron momentos importantes en sus vidas, pues la exvedete se casó y Klug se acaba de comprometer con el futbolista Jesus Barco.

En marzo de este año, Evelyn Vela dio el sí, pero entre los invitados no estuvo su mejor amiga. Ante ello, respondió: “Yo invite a mis grandes amigos y esperé a que estuvieran conmigo, pero no sé. Quien quiere compartir la felicidad de uno viene”.

¿Por qué se distanciaron?

Durante una entrevista en el programa Mujeres al mando, Evelyn Vela dijo que ya no eran amigas, pues cada una estaba enfocada en su familia y en sus proyectos.

“ Lo que pasa es que ya no somos mejores amigas definitivamente, porque antes parábamos las 24 horas juntas y nos contábamos todo. Ahora yo estoy casada, más dedicada a mi matrimonio, a mis hijos ”, contó en un inicio.

“Entonces, prácticamente ya no salgo para nada, así que ya no me veo nada con ella. Lo que pasa es que ya no nos hablamos. Por eso no podemos ser mejores amigas. Ella está en sus cosas y yo en mis cosas. Son motivos personales”, añadió.