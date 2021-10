Magaly Medina recomienda a Paula Arias sobre Rabanal: “Cuando un hombre te ama, es fiel”

Magaly Medina no pudo evitar pronunciarse sobre la reconciliación de Paula Arias y Eduardo Rabanal, quien semanas atrás fue visto con su expareja en un club campestre de Pachacamac. La conductora le envió un mensaje sobre la infidelidad.

El martes 12 de octubre la figura de ATV presentó en su programa un informe sobre la fotografía que la pareja publicó recientemente, imagen con la que habían confirmado que retomaron su relación.

“Representa a la mayoría de machos peruanos, mentiroso, ‘sacavueltero’, infiel. Es lo que hay en Perú, felizmente todavía hay raras excepciones. Cuando un hombre te ama es fiel, se responsabiliza por ser fiel . No solamente es darte un anillo o llevarte al altar”, dijo.

Magaly Medina se mostró insegura sobre el futuro del romance que han retomado Paula Arias y el futbolista Eduardo Rabanal.

“Acá nos vamos a sentar en primera fila para ver cómo termina esto. No es que seamos aves de mal agüero ni que estemos pinchando la llanta a Paula Arias, pero un hombre que engaña a dos mujeres a la vez, pronto va a existir otra tercera a la que también engañará”, agregó.

La presentadora no fue la única que habló sobre la mediática reconciliación. Milena Zárate también opinó sobre este suceso e indicó que “un hombre así no te funciona porque es como la gallina que come huevo, que aunque le saquen el pico vuelve a lo mismo”.