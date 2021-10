Lisset Lanao pide disculpas tras publicación racista: “No fue con intención de burla”

Lisset Lanao se pronunció en redes sociales luego de difundir una publicación racista. La influencer se disculpó públicamente por realizar ‘blackface’ con su caracterización de Michonne Hawthorne, personaje afrodescendiente de The walking dead , hecho que generó indignación entre usuarios y activistas.

La también modelo compartió un extenso video en su cuenta oficial de Instagram y explicó por qué decidió interpretar el mencionado rol.

“Para las personas que se sintieron ofendidas por mi caracterización del personaje de Michonne, mis más sinceras disculpas. Quiero decir que no fue con ninguna intención de burla, sino todo lo contrario. La idea de disfrazarme de ella nace a raíz de la admiración a la fortaleza y carácter del personaje”, señaló.

Lisset Lanao también consideró oportuno compartir una reflexión a la que llegó luego de ser blanco de comentarios negativos. Además, expresó su rechazo a los ataques virtuales.

“Considero que la mejor forma de luchar contra una causa es compartiendo información y puntos de vista desde el amor y la empatía, entendiendo que no todos pensamos igual. Es importante entender que en la vida vas a encontrar personas que no piensen o actúen como a ti te gustaría..., pero ¿es necesario atacar o incentivar al bullying para eso? Yo creo que no”, resaltó.

“Espero que este suceso sirva para que más gente se informe al respecto, para que aquellos que dedican tiempo en las redes para impartir odio, puedan reflexionar y optar por usar ese tiempo en educarse para poder educar. Lo que se busca visibilizar es la causa, no al individuo que comete el error”, finalizó Lisset Lanao a raíz de su publicación racista.

La periodista y activista afrofeminista Sofía Carrillo indicó a La República que el acto de oscurecerse la piel, sea cual sea el contexto, “no puede ser aceptado en pleno siglo XXI”. Además agregó: “Nuestra piel no es un disfraz y acá no estamos valorando si hubo la intención o no de ser racista, simplemente es algo que no aceptamos”.