Lesly Reyna termina relación con Aleck Acaiseid a un mes de comprometerse

Lesly Reyna confirmó, en el programa Amor y fuego, que terminó su romance con Aleck Acaiseid, su novio transgénero chileno. Durante una conversación telefónica con el espacio conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, la ex Miss ECO International se mostró apenada por el fin de su relación sentimental, a tan solo un mes de haberse comprometido en matrimonio.

“Me encuentro ahorita en un momento complicado. Yo le tengo mucho cariño a Aleck y le deseo lo mejor”, señaló la modelo.

Amor y fuego también se contactó con Aleck Acaiseid, quien bastante incómodo, expuso el motivo por el que la historia de amor habría llegado a su fin. “No quiero escuchar más cosas de mi relación a nadie, quiero estar solo en algún lugar... Es que no peleamos, terminamos nomás, fue algo así como ‘Nos llevamos mejor como amigos, ya, entonces, seamos amigos’”, relató.

Al enterarse de las declaraciones de su expareja, Lesly Reyna se mostró sorprendida y dejó entrever que la separación en realidad se habría dado por incompatibilidad de caracteres. “Yo no entiendo por qué está haciendo todo este show, no entiendo qué le pasa. Aleck es muy distinto a mí en varias cosas y yo simplemente prefiero alejarme, es lo único que quiero ahorita, quiero estar tranquila, me voy a ir a Estados Unidos”.

Lesly Reyna y Aleck Acaiseid borraron todas las fotos y videos que tenían juntos redes sociales; sin embargo, se pudo saber que aún siguen conviviendo.