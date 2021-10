La leyenda del rock Roger Waters se casa a los 78 años: “Estoy feliz”

El músico Roger Waters, de 78 años, publicó en sus redes sociales que contrajo matrimonio por quinta vez. Las fotos de la ceremonia íntima las subió a sus cuentas oficiales de Instagram y Facebook. La publicación sorprendió a todos los seguidores del cofundador de Pink Floyd, quienes no dudaron en felicitarlo y desearle los mejores éxitos en esta quinta oportunidad en el amor.

Aunque todavía no se sabe quién es la nueva esposa del artista, no es la primera vez que hace una aparición pública con ella. Dos años atrás se les vio juntos en el Festival Internacional de cine de Venecia, donde el artista hizo un llamado a resistir las injusticias del neofascismo y neoliberalismo.

El ícono de Pink Floyd sorprendió a sus seguidores con las imágenes de su quinto matrimonio. Foto: Instagram Roger Waters.

Los rumores sobre el compromiso de Roger comenzaron en septiembre último, cuando se les vio en un restaurante en Los Hamptons, donde al parecer la habría presentado a sus amigos como su prometida. En sus casi 80 años, el músico de una de las bandas más importantes del rock inglés ha tenido cuatro parejas que son conocidas públicamente: Judy Trim (1969), Lady Carolyne Christie (1976), Priscilla Phillips (1993) y Laurie Durning (2012).

Roger Waters critica a Mark Zuckerberg y no le deja usar una canción de Pink Floyd

El veterano artista Roger Waters generó polémica al revelar un enfrentamiento con el CEO de Facebook, en un foro en apoyo de Julian Assange, fundador de Wikileaks.

No se quedó callado. En medio del evento, Roger leyó una carta que Zuckerberg le envió por correo electrónico. Sobre ella comentó: “Es una solicitud de derechos para utilizar mi canción ‘Another brick in the wall, pt. 2′ en la creación de una película para promocionar Instagram. Así que es una misiva de Mark Zuckerberg para mí, llegó esta mañana, con una oferta de una enorme suma de dinero, y mi respuesta es: ¡De ninguna manera!” .