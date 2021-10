Josimar: padre de María Fe Saldaña revela que se oponía a relación con el salsero

Josimar y su expareja María Fe Saldaña se han convertido en los protagonistas de una nueva polémica en la farándula local. Luego de revelarse que la joven está embarazada del salsero y que este aún no piensa regresar de los Estados Unidos, Luis Saldaña (padre de María Fe) brindó una entrevista exclusiva para Magaly TV, la firme, en la cual brindó detalles desconocidos sobre el romance.

Durante la conversación en el programa de Magaly Medina, Saldaña reveló que él siempre se opuso a la relación de su hija con el cantante, debido a que ella aún tenía inconclusos sus estudios.

La joven madre anunció su distanciamiento con Josimar, tras revelar que estaba embarazada del salsero. Foto: María Fe Saldaña/Captura/Instagram

“Desde el comienzo no he estado de acuerdo con eso, desde que supe, porque ella no terminó su carrera. Yo le dije que no, porque tenía que acabar su carrera, tenía que hacer sus cosas. Era imagen en la USIL del Cono Norte, antes de (la relación). Tenía una carrera más o menos proyectada”, detalló apenado.

Asimismo, se mostró decepcionado por la actitud que ha tomado Josimar ante el embarazo de María Fe Saldaña. “La ha dejado como ha dejado a las otras. Ya con mi hija casi no se comunica, ya cortó toda comunicación con él”, sentenció.

Josimar se quedará en Estados Unidos hasta el 2022

El lunes 11 de octubre, durante una entrevista con En boca de todos, Josimar anunció que se quedará a vivir en Estados Unidos hasta el 2022 para poder concretar varios proyectos musicales.

“Me quedo, por lo menos, hasta el otro año. Estoy con la agenda apretada, saldré el 17 en el Monitor Music Awards. He grabado un tema con Oscar D’León y con Luis Alberto ‘El canario’. Gracias a Dios las cosas me están yendo bien”, detalló el salsero.