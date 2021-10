Gilberto Santa Rosa: “Yo me divierto trabajando”

¿Cómo toma el Latin Grammy a la Excelencia que recibirá el próximo mes?

Muy contento, y también por las nominaciones (mejor álbum de salsa y mejor diseño de empaque por su más reciente producción, Colegas).

Sé que puede sonar trillado, pero cuando perteneces a una clase musical en la que hay tantas propuestas buenas, y te ponen en ese lugar, uno se siente privilegiado. El otro premio es estar en la categoría con El Gran Combo y Rubén Blades, y hay otra curiosidad como que Willy García, con quien tengo una colaboración en Colegas, esté nominado.

Algunas figuras señalan que no trabajan para los premios, ¿en su caso cuál ha sido su aliciente?

La vocación por el arte la sentí de muy niño, y una vez que tomé conciencia de lo que era, ese fue mi motor. Cuando uno es niño se divierte mucho, pero ya cuando tomas conciencia, o te comprometes o lo tomas como un pasatiempo. En mi caso me comprometí con la realidad y las emociones y con la música en general como un vehículo para comunicarnos, y es bonito vivir económicamente de tu pasión, tu profesión, pero siempre en un plano de respeto por lo que haces. Y yo me divierto con lo que hago.

Gilberto Santa Rosa regresará a los escenarios de nuestro país este 16 de octubre. Foto: Instagram

Trabajar y divertirse para no llegar al letargo.

Sí, y hay que disfrutarlo. Hay ocasiones en las que es pesado, el tedio puede atacar, pero, sin duda, el mío es el mejor trabajo del mundo.

¿Por qué?

Porque te da vida, te da oportunidades de conocer el mundo. Yo a todo el mundo le digo: ‘La verdad yo soy un pésimo turista’. Porque antes que la música me dejara ver el mundo, quizás yo no era capaz de organizar unas vacaciones y agarrar una maleta e irme, por ejemplo, a Perú. Y gracias a la música empecé a conocer el mundo, y eso creo me originó la curiosidad de poder ir a algunos países y visitarlos en plano turístico, y eso es bonito. A mí la vida me dio vida material, emocional, espiritual y me siento un privilegiado. Por ejemplo, en lo musical, conozco a algunos cantantes que les dicen que debe cantar sus clásicos y no desean. Yo llevo cuarenta años cantando y a mí me encanta haber podido construir un repertorio que, pese a los años, la gente quiere seguir escuchando.

¿Tiene fecha de retiro de los escenarios?

Será hasta que pueda cantar bien y que tenga una condición física óptima para poder viajar porque no me gustan los dramas, pero tengo que decirte que es un poquito pesado el asunto de las giras. Bueno, ya no tenemos 18 años y hay que ir tomando precauciones, pero siempre le he dicho a la gente que cuando no pueda cantar bien, o en su defecto no mantener el ritmo, llegará la hora de quedarme en casa. Si papá Dios me da esa oportunidad, yo seguiré cantando.