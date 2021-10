Exatlón México EN VIVO HOY: ¿a qué hora y dónde ver el duelo ‘guardianes’ vs. ‘conquistadores’?

La fuerza y la resistencia de la competencia no se detienen. El Exatlón México 2021, programa de competencias deportivas producido por TV Azteca, continúa sorprendiendo a más de un televidente. El martes 12 de octubre, no hubo eliminación de los ‘guardianes’ vs. ‘conquistadores’. Sin embargo, hubo una noticia inesperada sobre un familiar de una de las competidoras. En la siguiente nota, te contamos detalle a detalle lo que sucedió en el capítulo pasado, a qué hora y desde qué canal sintonizar EN VIVO los episodios del reality de alto rendimiento físico.

¿Quién ganó la fortaleza en Exatlón 2021?

Luego de la victoria de los ‘guardianes’ en el Exatlón del lunes 11 de octubre, se conoció que Marysol ganó la competencia frente a Tanya. De esa manera, la competidora logró empatar el liderazgo en la última emisión del programa mexicano. Pese a su victoria, se enteró sobre el fallecimiento de su abuela y, en medio de dedicatorias y homenajes de sus compañeros, Marysol se quebró lamentando su partida.

Además, en el duelo por los 1.000 dólares, David se enfrentó contra Alán en el Derby Prime Time. De ellos, el segundo se convirtió en el ganador del reto, el cual acumula US$ 2.000 con sus dos victorias consecutivas.

¿Quién fue el último eliminado de Exatlón México?

La última persona eliminada de Exatlón México fue Dulce Figueroa, del equipo rojo. “Me encantó mi equipo. Si me invitaran a regresar con el equipo rojo, regresaría a Exatlón”, dijo Dulce luego de ser eliminada.

¿Cómo están conformados los equipos de ‘guardianes’ vs. ‘conquistadores’?

Participantes del equipo ‘guardianes’:

Jahir Ocampo

Marcela Pérez

Nataly Gutiérrez

Daniel Vargas

Briseida Acosta

Alan Mendoza.

Participantes de los ‘conquistadores’:

David Juárez

Enrique Guerrero

Macky González

Marysol Cortés

Osirys Escobedo

Ramiro Garza

Tanya Nuñez

Ximena Duggan.

¿De qué trata Exatlón México?

El Exatlón México 2021 es un reality de competencia en el que 20 participantes se enfrentan en distintas pruebas de alto rendimiento físico. En cada desafío, los concursantes tienen que demostrar su fuerza, inteligencia y coraje para que, al final, solo haya un ganador.

Exatlón 2021: horario

En América Latina, Exatlón 2021 se puede disfrutar en los siguientes horarios:

México: 7.30 p. m.

7.30 p. m. Perú: 8.00 p. m.

8.00 p. m. Colombia: 8.00 p. m.

Argentina: 10.00 p. m.

Exatlón México EN VIVO: canal de transmisión

Puedes seguir la transmisión en vivo y en directo de Exatlón México 2021 a través de Azteca UNO. Además, este reality de competencia está disponible por cable desde el canal 101 de las compañías de Izzi, Dish, Star TV, Sky y Megacable.

¿Cómo ver Azteca Uno EN VIVO?

Los televidentes que residen en México pueden sintonizar Azteca Uno EN VIVO a través del canal 1.1, habilitado en señal abierta a nivel nacional.

¿Cómo ver TV Azteca EN VIVO?

Para ver los canales de TV Azteca en vivo por internet solo debes conectarte a la aplicación Azteca 7, disponible para descargar en smartphone y tablet desde Google Play.

¿Dónde ver Exatlón México 2021 EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si quieres seguir detalle a detalle cada capítulo de Exatlón México 2021, debes visitar la web de La República Espectáculos, desde donde compartimos el minuto a minuto de cada episodio en tiempo real.