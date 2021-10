Elías Montalvo reveló las razones por las que no votó por Rosángela Espinoza en Esto es guerra

El martes 12 de octubre, durante el programa de Esto es guerra, los competidores fueron los encargados de elegir a los participantes que se quedarían en competencia. Sin embargo, la que no tuvo mucho apoyo de sus compañeros fue Rosángela Espinoza, quien fue eliminada del reality. Ante ello, Elías Montalvo recibió duras criticas, ya que fue el que definió su salida.

A través de sus redes sociales, el tiktoker explicó por qué votó por Alejandro Pino y no por Rosángela Espinoza. Asimismo, explicó que no era justo que su compañero se vaya a casa debido a su lesión.

“Primero, decirles que me siento triste porque no me hubiera gustado que se vaya nadie. Me pongo en el lugar de cada uno”, dijo al inicio.

“Hace poco, como saben, pasé una situación similar a la que está pasando Alejandro y me pongo en su lugar. No me hubiera gustado que me eliminen, quizás en otra situación, porque puedo competir y defenderme, pero estando lesionado o con una herida no podría, esa fue la razón por la que voté por él”, añadió.

Luego de lo mencionado, Elías Montalvo se mostró apenado por la salida de Rosángela Espinoza y mencionó que está muy agradecido con ella.