Edson Dávila ‘Giselo’ habla de su relación amorosa por primera vez: “He cambiado”

Edson Dávila sorprendió a los televidentes de América hoy al hablar de su relación amorosa frente a cámaras. Esta es la primera vez que el popular ‘Giselo’ se refirió abiertamente sobre su pareja luego de cinco años de relación.

El comentario se dio cuando los conductores del programa se encontraban hablando sobre las infidelidades y los posibles motivos que los hombres podrían usar de excusa para mentir.

El presentador puso de ejemplo su propia experiencia y aseveró que actualmente se encuentra tranquilo con su vida romántica, recalcando que ha cambiado las actitudes que solía tener.

“En mi caso, yo me pongo como ejemplo, que he sido aventurero, coqueto, lo que ustedes quieran. Pero ha pasado el tiempo y encontré una pareja con quien me llevo súper bien, y he cambiado” , precisó Edson Dávila durante la emisión en vivo de este miércoles 13 de octubre.

‘Giselo’ también aseguró que se siente responsable de dejar una buena lección para las nuevas generaciones en cuanto al respeto.

“Como personas públicas, tenemos que ser ejemplo para muchos jóvenes que nos siguen”, agregó el integrante del elenco de América hoy.

Edson Dávila celebró su quinto aniversario de relación algunos días atrás y compartió con sus seguidores el tierno detalle con el que su pareja lo sorprendió.

En la imagen, difundida a través de su cuenta de Instagram, se le puede ver sosteniendo un ramo de rosas azules. “Llego a casa agotado y me recibes con este detalle. Gracias, amor, por estos 5 años y que sean muchos más”, escribió ‘Giselo’.