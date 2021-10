Belén Estevez asegura no tener ninguna relación con Waldir Felipa

En los últimos días, la bailarina Belén Estévez negó cualquier tipo de reconciliación con su expareja, el también bailarín Waldir Felipa. La exparticipante de El gran show aclaró que actualmente no tiene ningún tipo de comunicación con su expareja, con quien además compartió la pista de baile en dicho programa.

“No tenemos comunicación, nosotros hicimos una linda pareja de baile y la gente se enganchó mucho en aquellos años, así que los comentarios son comprensibles”, señaló Belén cuando le preguntaron por su reencuentro con Waldir hace una semanas en una de las galas del programa de baile Reinas del show.

La argentina también dijo que no tiene problemas en hablar respecto al tema, pues todo quedó atrás. “No tengo problemas, no hay nada de qué hablar sobre él, no mantenemos ningún tipo de relación, no hay tela por cortar”, sentenció así para no volver a tocar el tema.

Como se pudo conocer hace poco, Belén Estévez estará de vuelta en el programa que conduce Gisela Valcárcel, este fin de semana. La artista habló al respecto y contó que viene preparada para la ocasión. “Llego como espectadora, como ex jurado, como exparticipante. Así que voy a meter todo eso en una licuadora, con todo haré mis comentarios hacia las chicas”, comentó bastante emocionada.