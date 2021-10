Bake off 2021 EN VIVO: cómo ver el programa 23 de la temporada 3 por Telefé

El último martes en Bake off Argentina, programa que se transmite por Telefé, los participantes debieron agudizar sus sentidos porque afrontaron un difícil desafío: preparar un lemon pie evolution. El reto era hacer el pie de limón pero con una forma particular que sorprendió a más de uno. Si bien la mayoría no logró superarlo, hubo quienes quedaron bien ante el jurado. Los comentarios y los memes en las redes no se hicieron esperar.

Bake off Argentina está dando que hablar con sus nuevas recetas y sus próximos eliminados. Foto: Telefe

¿Quiénes son los participantes de Bake off Argentina?

En total, fueron 14 los participantes que iniciaron en el reality culinario de competencia, de los cuales, hasta el momento, cuatro fueron eliminados: Celeste, María Belén, Gabriel y Gianlucca, según la web oficial de Telefe.

Kalia, 52 años, profesora de pintura.

Gianlucca, 19 años, estudiante de Economía. (eliminado)

Charlie, 29 años, docente de primaria.

Gino, 22 años, ingeniero electrónico.

Ximena, 20 años, estudiante de Administración Quirúrgica.

Celeste, 34 años, licenciada en Turismo. (eliminada)

Facundo, 25 años, estudiante de Ingeniería Industrial.

María Belén, 31 años, docente de educación inicial. (eliminada)

Paula, 29 años, empleada administrativa.

Gisela, 31 años, estudiante de Psicología.

Emiliano, 21 años, empleado administrativo.

Hernán, 35 años, arquitecto.

Gabriel, 52 años, taxista. (eliminado)

Silvina, 41 años, contadora.

¿Quiénes son los jurados?

En esta oportunidad, los integrantes del jurado son la destacada cocinera Dolli Irigoyen, el pastelero argentino Damián Betular y la pastelera Pamela Villar. Ellos tienen el deber de evaluar a los participantes.

¿Quién es la conductora?

La modelo y actriz Paula Chaves es la conductora del reality de competencia. Es la tercera vez que desempeña esta labor en Bake off Argentina. Por otro lado, la cantante, actriz, influencer y humorista Daniela Viaggiamari, más conocida como Dani La Chepi, es la encargada de compartir contenidos exclusivos y el detrás de cámara.

Bake off Argentina: horario

Se transmite de lunes a jueves a las 10.30 p. m. (hora argentina). También cuenta con una edición todos los domingos.

¿Qué canal transmite Bake off Argentina 2021?

Bake off Argentina se transmite a través del canal argentino Telefe, el cual adquirió los derechos de este programa que se transmite en varios países del mundo.

¿Cómo ver Telefe EN VIVO?

Puedes mirar la programación completa de Telefe en vivo en cualquier momento del día a través de tu computadora, celular o tablet en www.telefe.com.

¿Dónde ver Bake off 2021 EN VIVO ONLINE GRATIS?

El reality también puede ser visto en vivo de manera online mediante La República Espectáculos, así como desde Cablevisión Flow o DirecTV Go.