Andrés Wiese es nominado por segunda vez a Los 100 rostros más bellos del mundo

Andrés Wiese ha sido nominado al concurso Los 100 rostros más bellos del mundo por segundo año consecutivo. En la edición de este 2021, el actor y modelo peruano logró la clasificación al certamen de belleza internacional, junto a dos de sus compatriotas: Hugo García y Luciana Fuster. Ahora, sus fans en nuestro país podrán votar para intentar darle el triunfo al artista.

TC Candler & The Independent Critics, organización que realiza la competencia, anunció en mayo pasado la nominación del recordado ‘Ricolás’ de Al fondo hay sitio a través de su cuenta oficial de Instagram. Dicha publicación ya casi ha logrado superar los 50.000 me gusta.

“Andrés Wiese está nominado a uno de los Rostros del 2021. ¡Felicidades! Para apoyar, da like y comenta. Para nominar a tu favorito, por favor comenta en las nominaciones de los videos en el canal de YouTube”, se lee en el post.

TC Candler anunció la nominación de Andres Wiese como El rostro más bello del mundo en Instagram. Foto: TC Candler/ Instagram

Ahora, Andrés Wiese, Luciana Fuster y Hugo García competirán en Los 100 rostros más bellos del mundo contra figuras de talla internacional, como Jason Momoa, Richard Madden, Sebastian Stan, William Levy, Margot Robbie, Dua Lipa, Ana de Armas, Natalie Portman, entre otros.

Hugo García celebra su nominación a Los 100 rostros más bellos del mundo

En conversación con América Espectáculos, Hugo García contó cómo se enteró de su nominación a Los 100 rostros más bellos del mundo. Además, aprovechó para pedir a sus fans que voten por él.

“Al inicio no sabía de lo que me estaban hablando, hasta que me llegaron muchos mensajes, donde me dijeron que me habían seleccionado en una página y que podría quedar entre los 100 rostros más bellos del mundo, eso me sorprendió”, relató el integrante de Esto es guerra.