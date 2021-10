Alejandra Baigorria habla de su emprendimiento: “No es fácil, yo he perdido mucho”

Este miércoles 13 de octubre, la empresaria Alejandra Baigorria se mostró feliz y orgullosa al hablar de su emprendimiento de venta de ropa en Esto es guerra. La chica reality mencionó que no fue fácil al inicio, pero que con perseverancia todo se puede lograr.

La conductora Johanna San Miguel elogió a Baigorria. “Alejandra, estamos muy orgullosos de ti. Ella empezó con su marca después de doce años trabajando fuerte en Gamarra y ahora podemos verla en tiendas por departamento. Le han pedido que esté en cuatro tiendas. Espectacular”, sostuvo.

Además, la integrante del equipo de los ‘combatientes’ se dirigió a los emprendedores, quienes han sufrido pérdidas durante la pandemia.

“P ara todos los emprendedores que nos ven, no es fácil, yo he perdido mucho, pero hay momentos en los que se gana y los que ganamos somos los que no nos rendimos. Les mando un beso a todos esos emprendedores que por la pandemia tuvieron que reinventarse, así es la vida, vamos adecuándonos”, expresó.

Asimismo, Alejandra Baigorria recordó un pasaje de su vida cuando recién iniciaba en su negocio.

“Empecé con una tienda en Gamarra, que fue pintaba con mis manos y tres palitos de plástico de colores variados, así empecé hace doce años” , le contó a los televidentes.

La presentadora de EEG le dio la palabra a Said Palao para hablar sobre su pareja y los logros que ha obtenido.

“No solo la admiro y (no solo) estoy orgulloso por sus logros, sino por el empuje que ha venido haciéndolo desde hace muchos años. Este es un mérito de todo lo que viene luchándola, reinventándose. Yo estoy orgulloso de ella antes de que logre algo porque sé que esto es fruto de su esfuerzo, es una chica digna de admirar”, dijo.