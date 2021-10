Yolanda Medina revela que Nílver Huárac se llevó a Pamela Franco de su grupo: “Nunca me avisó”

Yolanda Medina se presentó como invitada de América hoy este martes 12 de octubre para hablar sobre la controversia que se originó a raíz del ingreso de Pamela Franco a Puro Sentimiento. Durante la entrevista, la cantante sorprendió a las conductoras al dar a conocer que años atrás Nílver Huárac se llevó a la pareja de Christian Domínguez de su agrupación y que tampoco le comunicó nada al respecto.

“Lo que está pasando ahora con Pamela, también me lo ha hecho él (Nílver Huárac) a mí. Pamela trabajaba conmigo y tampoco me avisaron que ella se iba a retirar de mi grupo. Nílver nunca me pasó ningún escrito para comunicarme que la iba a retirar de Alma Bella de Yolanda Medina”, contó. “Él la jaló y le puso una mensualidad, lo que yo no doy”, añadió.

"Estoy apenada, muy decepcionada de él”, expresó Pamela Franco tras lo dicho por Nilver Huarac. Foto: composición/captura de ATV y América TV

Yolanda Medina, quien se ausentó de Reinas del show durante unas semanas, detalló, además, que en aquella ocasión logró resolver sus problemas con Pamela Franco. “Conversé por interno con Pamela, llegamos a un acuerdo y se solucionó todo”, acotó ante las cámaras de América hoy.

Nílver Huárac se enteró de ingreso de Pamela Franco a Puro Sentimiento por los medios

Durante una entrevista exclusiva con América hoy, Nílver Huárac confesó que se enteró que Pamela Franco dejó Alma Bella para estar en Puro Sentimiento a través de los medios de comunicación.

“Me enteré por los medios que Pamela ya estaba integrando Puro Sentimiento. Eso es lo que me mortificó. Tal vez (esperaba) un poco de cortesía (de parte de la cantante). Los gestos son tan importantes en la vida”, sostuvo el productor musical.