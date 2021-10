Valeria Piazza a Ivana Yturbe tras convertirse en mamá: “No me responde las llamadas”

El 8 de octubre, Ivana Yturbe y Beto da Silva se convirtieron en padres de Almudena. La noticia de su llegada la anunciaron a través de sus redes sociales así como las primeras fotos de su pequeña. Además, los saludos de varias figuras del medio local no tardaron en llegar y felicitar a la pareja, como lo fue el de Valeria Piazza.

La ex reina de belleza fue una de las primeras en darle la bienvenida a Almudena. “Los queremos mucho. Estoy contando las horas para conocer a la princesa. Bienvenida, Almu”, escribió en su cuenta de Instagram.

Esta vez, la conductora de América Espectáculos uso las cámaras del programa de América para enviarle un mensaje a Ivana Yturbe. Piazza indicó que tiene intenciones de comunicarse con la modelo, pero no le responde las llamadas.

PUEDES VER: Ivana Yturbe recibió el alta tras dar a luz y compartió tierna imagen al llegar a su hogar

Asimismo, Valeria reveló que el futbolista Beto da Silva le contó que Almudena se parece a su papá, pero se siente confundida, ya que Yturbe declaró al programa En boca de todos que la pequeña tiene varios rasgos similares al de su progenitor.

“ ¿Ivana estás durmiendo? Porque hace rato que te estoy llamando y no me respondes el teléfono , para que me aclares una cosa. Ella dice que la bebita se parece a Beto (da Silva), pero él me ha dicho que la bebé es igualita a ti”, dijo.

“O me mandan una foto ahora para aclarar las dudas o iré directamente a tu casa para saberlo, porque no sé qué está pasando acá. Cada uno cree que la bebé se parece al otro. Ya quiero conocer a la bella Almudena”, añadió la presentadora.