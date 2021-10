Tommy Portugal se comunicó con Estrella Torres luego de ver ampay de ella con otro hombre

La cumbiambera confesó en El interrogatorio de Mujeres al mando que su expareja se comunicó con ella al ver las imágenes difundidas por Magaly TV, la firme donde aparece besando al modelo Kevin Salas. En seguida, la exintegrante de Puro Sentimiento confirmó que, a pesar de la ruptura, ellos siguen manteniendo una excelente relación.

“Hasta el día de hoy tenemos comunicación. Siempre me desea todo lo mejor porque él sabe qué clase de persona soy yo. Siempre me va a cuidar porque me tiene cariño y respeto. Así que sí, obviamente hemos conversado”, respondió a Laura Borlini, quien preguntó: “¿Pero nada de celitos?”, a lo que Estrella Torres contestó: “Él ya es una persona madura, sabe lo que quiere y ahorita está enfocado en su carrera”.

Como se sabe, no es la primera vez que la expareja reconoce que siguen siendo muy buenos amigos.

“Que Dios te bendiga siempre. Eres una gran persona y una linda chica. No hagamos caso a los malos comentarios. Nosotros ahora somos muy buenos amigos, nos respetamos mucho y eso es lo importante. Muchos éxitos, chatita”, escribió el exintegrante del grupo Tornado a Estrella Torres por Facebook.

Tommy Portugal

Kevin Salas, la nueva pareja de Estrella Torres

Tras ser captados por las cámaras de Magaly Medina, Estrella Torres confirmó que está en salidas con el modelo Kevin Salas y no descartó una futura relación

Por fin aclaró los rumores. La exintegrante de Puro Sentimiento reveló en el programa En boca de todos que está “saliendo” con el modelo de 30 años. “Todavía no estamos, somos amigos, estamos saliendo. Si después se da la oportunidad, bacán. Ahorita yo estoy enfocada en mi carrera y estoy en una etapa muy bonita, y si está acompañada de alguien, mejor”, dijo.

Kevin Salas es un modelo y deportista de 30 años que actuó como pareja de Estrella en el reciente videoclip de la cantante. Además, es conocido por subir sus rutinas de entrenamiento a Instagram, Tik Tok y Kwai.