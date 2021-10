Tilsa Lozano sobre críticas de Magaly Medina: “Les da raiting; si no, no hablarían de mí”

La famosa ‘exvengadora’ se encuentra de vacaciones en Miami, pero no por eso alejada de sus redes sociales. Tal es así que no dudó en responder a sus seguidores cuando le preguntaron por qué no le hacía el “pare” a Magaly, quien criticó su romance y compromiso con Jackson Mora, empresario y expareja de Olinda Castañeda.

“Pucha, la verdad que es esta etapa de mi vida que piense lo que quiera, que hable lo que quiera… Ya esa etapa de salir a aclarar, decir, ya pasó para mí; estoy hace tiempo en otro momento de mi vida”, respondió la intérprete de “Soy soltera y hago lo que quiero”. Además, agregó que hablan de ella porque les da rating: “Me imagino que es su chamba y les da rating; si no, no hablarían de mí, pero ya no importa”.

Como ya se sabe, la pareja se comprometió hace unos días, en medio de una cena romántica y rodeada de sus amigos más cercanos. Los empresarios llevan dos años de relación, donde los escándalos no han parado ni un segundo.

Olinda Castañeda evita hablar sobre compromiso de su expareja Jackson Mora y Tilsa Lozano

La empresaria dijo que no tenía nada que opinar sobre el reciente compromiso de Jackson Mora y Tilsa Lozano. Además comentó que está felizmente casada con el amor de su vida y alejada de la televisión.

“No tengo nada que opinar, nada que decir absolutamente”, dijo Olinda Castañeda. Sin embargo, la periodista le preguntó si le deseaba lo mejor a la pareja: “No, no. En verdad, prefiero no opinar. (…) Estoy casada con el hombre de mi vida, ¿para qué voy a estar hablando de otras personas? No necesito hablar de nadie. Como puedes ver, estoy alejada de la televisión ya bastante tiempo”, finalizó.