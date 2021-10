Ariana Grande llora al eliminar a concursante durante batallas de The voice USA

Ariana Grande protagonizó una emotiva escena durante la última emisión de The voice USA 2021, programa al que se sumó recientemente como entrenadora. La famosa cantante pasó por un difícil momento al verse obligada a eliminar a una integrante de su equipo.

Las talentosas cantantes Bella DeNapoli y Katie Rae demostraron todo su talento durante la etapa de batallas de la competencia y no solo sorprendieron a la intérprete juvenil, sino también a los demás integrantes del elenco.

Ambas interpretaron el tema “No more tears”, originando que la artista pase un difícil momento al tratar de escoger a la ganadora del encuentro musical.

Ariana Grande no pudo contener las lágrimas al hablar del buen desempeño de Bella DaNapoli y Katie Rae. “No quiero ponerme muy emotiva, pero las adoro a ambas. Son fenomenales, no hay nada que arreglar. Cada vez que cantaron fueron perfectas y me siento muy privilegiada de poder trabajar con ustedes y por haber pasado este tiempo con ustedes”, expresó la integrante de The voice 2021.

La intérprete de “Positions” también habló de los recuerdos que le generó la canción de Barbra Streisand y Donna Summer: “Significa mucho para mí. Mi mamá y yo la cantábamos juntas en el auto siempre y escucharla fue muy especial. Estoy orgullosa de ustedes y agradecida”.

Luego de sus comentarios y lágrimas, Ariana Grande reveló su resultado y dio como ganadora a Katie Rae. La participante pasó a la etapa de knockouts y podría convertirse en la ganadora del famoso programa concurso.

Bella DeNapoli se despidió de su entrenadora con un tierno mensaje: “Nunca hubiera pensado si quiera poder cantar frente a ti y ahora estás llorando por mí. Es una locura”. Sin embargo, no pensó que sería salvada por la misma cantante a través de la opción de ‘robo’.