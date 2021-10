Santi Lesmes criticó nuevamente a Vania Bludau por su desempeño en Reinas del show

Vania Bludau se salvó de ser eliminada en la última edición de Reinas del show luego de haber quedado en sentencia junto a Diana Sánchez y Milena Zárate, quien finalmente abandonó el programa. Pese a ello, Santi Lesmes criticó duramente el rendimiento de la modelo en su caracterización de Shakira y aseguró que en ningún momento vio una fiel imitación de la colombiana en la pista de baile.

De inmediato, la pareja de Mario Irivarren le contestó al español señalando que no será parte de su circo y que solo se enfocará en mejorar su performance. Ante ello, el jurado del programa de Gisela Valcárcel no se quedó callado y le respondió a Vania calificándola como una ‘‘radio rota’' porque no transmite nada en sus números artísticos.

“Bueno, estoy de acuerdo con ella (Vania) en el aspecto de que no va ser parte de mi circo, pero por el nivel que ha demostrado en la pista, ni de mi circo ni de ninguno porque no creo que haya un circo en este país que quiera ofrecerle trabajo como artista o bailarina, sobre todo viendo el desempeño que lleva en la pista”, indicó para Trome.

Luego agregó: “Esa es la sensación que tenemos (Que Vania no da su 100 %) todos los miembros del jurado en ‘Reinas del show’. Lo que tiene que conseguir es trasmitir y llegar al jurado, pero Vania trasmite lo mismo que una radio rota, o sea... cero”.

Asimismo, Santi Lesmes indicó que este sábado Vania Bludau deberá redoblar esfuerzos para poder vencer a Brenda Carvalho tras caer nuevamente en sentencia, ya que de seguir así seguramente abandonará el programa.

“Ahora está sentenciada con Brenda y la única manera que continúe Vania es porque se lesione Brenda o porque tenga el peor día de su vida bailando”, precisó el español.