Pamela Franco resta importancia a críticas de Thamara Gómez: “No me conoce”

Pamela Franco dejó en claro que no es la “culpable” de cambiar el estilo de Puro Sentimiento tras su ingreso a la agrupación de cumbia, tal como Thamara Gómez había opinado en su visita a Magaly TV, la firme, el pasado viernes 8 de octubre. Al respecto, la pareja de Christian Domínguez devolvió las críticas de su colega.

En declaraciones a Magaly TV, la firme, la nueva integrante de la orquesta dejó entrever que ella no impone nada y sus propias compañeras también deciden cómo quieren mostrarse en sus presentaciones.

Asimismo, restó importancia a lo que mencionó en el espacio de farándula. “ Ella no me conoce, nunca nos hemos tratado, te digo que la he visto una sola vez en mi vida ”, manifestó.

“Yo no puedo imponer algo físico, tú tienes que decidirlo, y ahí son chicas que son grandes Nadie impone nada, ni siquiera a mí ni nadie”, señaló Pamela Franco.

Thamara Gómez ataca a Pamela Franco

Como se recuerda, Thamara Gómez dijo que su colega quería convertir Puro Sentimiento en “Alma Bella 2″ y que la banda debería llamarse “Pamela y sus amigas”.

“Yo sé de fuentes muy cercanas que hasta el tinte de cabello les ha cambiado a las chicas, a todas. Les dice: ‘yo quiero que tú seas rubia, tú pelinegra’. Ella también elige el vestuario, con total seguridad te lo digo”, agregó Gómez en su momento.

Tras esto, Pamela Franco mantuvo silencio y se dedicó a responder los mensajes de sus seguidores. “Agradezco el cariño y sus lindos mensajes, a seguir cantando y bailando con más sentimiento”, puso en sus historias de Instagram días atrás.