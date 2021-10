Pamela Franco desmiente a Nilver Huarac: “Yo pagué todas mis operaciones”

El fin de la relación laboral entre Pamela Franco y Nilver Huarac se ha convertido en una pelea mediática, luego que la bailarina se integrara oficialmente a Puro Sentimiento, agrupación de Christian Domínguez. Al dueño de Alma Bella no pareció agradarle la idea de que su extrabajadora se vaya a otra orquesta femenina, y arremetió contra ella y el conductor de América hoy.

Luego que Nilver Huarac señalara que pagó todas las cirugías estéticas de Pamela Franco para realzar su apariencia, esta salió a defenderse y a negar lo dicho por su exjefe.

“ Sí, me he hecho algunos arreglos y me los he pagado yo . Yo sé que él tiene fama de pagar y todo, y sí lo ha hecho a otras personas, pero yo me los he pagado. Me los he hecho y me los seguiré haciendo porque quiero, puedo y me da la gana”, dijo Pamela Franco a Amor y fuego.

Asimismo, la pareja de Christian Domínguez también aprovechó para aclarar cómo fue su salida de Alma Bella. Ella contó que Nilver Huarac nunca la llamó para volver y que tampoco hubo un contrato formal con la agrupación femenina

“¿Me hace esto? Te juro, no te voy a mentir, hasta llorar me ha hecho. Siento que es un cargamontón innecesario. Él dice que yo me he ido como si nunca le hubiese tenido consideración, ¿Dónde está ese mensaje dónde él, como jefe, me dice que ya empezamos a trabajar? Nunca hubo eso. Que se pare frente a una cámara, a su edad, con la trayectoria que tiene, caer tan bajo y hablar así . (El contrato con Alma Bella) Quedó en nada la verdad, no se legalizó”, comentó.

“Nos hemos distanciado, él tomó sus decisiones, buscó sus chicas, se preparó todo, lanzó. ¿Yo me siento a esperar?”, agregó.