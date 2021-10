Nicola Porcella vive emotivo reencuentro con su hijo: “Mi felicidad está completa”

Hace unos días, Nicola Porcella regresó a Perú tras varios meses radicando en México, donde participaba de Guerreros, popular reality de Televisa. Ahora, el modelo peruano ha utilizado su cuenta oficial de Instagram para compartir con sus seguidores el emotivo reencuentro que vivió con su hijo, a quien no veía desde que dejó nuestro país en mayo de este 2021.

En un pequeño video, se aprecia el preciso instante en el que el exintegrante de Esto es guerra ingresa a la casa de su primogénito. En este momento, el pequeño Adrianito se muestra sorprendido e inmediatamente empieza a llenar de tiernos besos y abrazos a su papá.

“Mi felicidad está completa”, escribió el chico reality en la descripción de la publicación de Instagram, con la que demostró, una vez más, el gran amor que siente por su hijo.

Nicola Porcella abraza a su hijo. Foto: Nicola Porcella/ Instagram

El clip del reencuentro entre Nicola Porcella y Adrianito fue grabado por Francesca Lazo, madre del menor, quien lleva una excelente relación con el modelo.

Hace unas semanas, Porcella reveló que logró comprarse un departamento en México y anunció que se irá a vivir a dicho país junto a su hijo y a la madre del mismo. “Ya me quedo acá. Me quedo a vivir aquí. Estoy viendo cómo lo traigo a Adriano acá. Estoy hablando con mis amigos de Televisa porque no lo voy a traer sin su mamá, imposible”, detalló para Estás en todas.

Nicola Porcella responde a críticas por abrir cuenta en OnlyFans

Por medio de un video en su Instagram oficial, Nicola Porcella se defendió de quienes lo criticaron por haber incursionado en OnlyFans. En dicha publicación, el exparticipante de Guerreros México negó haber incursionado en dicha plataforma por falta de dinero.

“Gracias a Dios, mi situación económica por ahora está bien, está estable, puedo pagar todas mis cosas”, aseveró el modelo peruano.