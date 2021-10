Nicola Porcella descarta ingresar a El poder del amor: “Nadie me ha llamado”

A pesar del intenso pedido de sus fanáticos, Nicola Porcella aseguró que actualmente no hay ninguna posibilidad de integrarse al elenco de El poder del amor. El reality turco se ha convertido en uno de los programas extranjeros más populares en diversos países de Latinoamérica por la participación de conocidas figuras del espectáculo y las redes sociales.

El modelo acaba de regresar al Perú luego del fin de Guerreros México, a pesar que anteriormente había indicado que no volvería por diferentes proyectos que se le habían presentado.

Ante esto, sus seguidores les hicieron llegar diversas preguntas sobre su futuro en el país y su reciente incursión en OnlyFans.

“Entra a El poder del amor, falta una personalidad carismática ahí. No tengas miedo, tus fans te queremos ver ahí”, fue el comentario de un usuario. Ante esto, Nicola Porcella indicó que no ha recibido ninguna oferta de parte de la producción de dicho espacio internacional.

“Chicos, pero no depende de mí que entre. Yo no conozco a nadie del reality, a mi nadie me ha escrito o me ha llamado. Yo no sé nada, no depende de mí. Si me hubieran dicho, en fin, pero nadie me ha dicho nada”, precisó en su cuenta de Instagram.

