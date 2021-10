Monserrat enfrenta en vivo a Rodrigo González por hacer broma de la paternidad de Melcochita

En la más reciente edición de Amor y fuego, Rodrigo González se enlazó en vivo con Pablo Villanueva, más conocido como Melcochita, para que este hablara sobre su estado de salud. El artista peruano, quien actualmente radica en Estados Unidos, fue internado de emergencia en un hospital de Nueva Jersey tras sufrir una descompensación.

No obstante, la entrevista cambió de rumbo cuando el presentador de Willax empezó a hacer bromas sobre la paternidad del actor cómico Melcochita, problema que se resolvió en su momento. Ante esto, Monserrat Seminario, quien también se encontraba enlazada con el programa, no le agradó para nada sobre los comentarios que lanzó Rodrigo González y lo encaró en vivo.

“ Cállate la boca, no seas tara* ”, fue la primera reacción de la esposa de Pablo Villanueva al escuchar las risas del amigo de Gigi Mitre.

“Me acuerdo de todo, tantos años han pasado”, comentó Rodrigo González.

Ante esto, Monserrat Seminario le pidió enérgicamente al conductor de Amor y fuego que no hable “tonterías”, ya que esa situación fue hace mucho tiempo y no quiere tener problemas con sus hijas. “Sí, pero si vas a hablar, hazlo con razón no con tonterías. La ignorancia (…) eso ya pasó, yo tengo a mis hijas alrededor que me están escuchando y no te das cuenta”, manifestó la pareja de Pablo Villanueva, quien se fue a Estados Unidos por trabajo.

“No son tonteras porque tenemos imágenes, pero no es momento de hablar sobre eso. No te molestes”, se defendió el presentador.