Monique Pardo sobre pedido a Gisela Valcárcel: “No quiero un solo sol, solo quiero mis medicinas”

Monique Pardo atraviesa difíciles momentos debido a graves dolencias en su salud por las que no ha podido trabajar desde hace varios meses. La popular intérprete de “Caramelo” asegura que su delicado estado se debe a la caída que sufrió durante una de sus presentaciones en el escenario de El artista del año, el pasado 4 de junio.

Tras el accidente, Monique Pardo no ha dejado de solicitar la ayuda de GV Producciones, empresa dirigida por Gisela Valcárcel y encargada de la realización del sintonizado reality. Como respuesta a los reclamos de la artista, la popular ‘Reina de la Televisión’ decidió pronunciarse por única vez sobre el tema a través de un comunicado de su empresa y un breve mensaje en sus redes sociales .

“GV Producciones rechaza de manera tajante los comentarios emitidos las últimas semanas por parte de la señora Monique Pardo, quien acusa a la productora de televisión de no haber cumplido con los protocolos de atención y seguridad después de su caída accidental, el pasado 4 de junio del año en curso, cuando visitó el set de El artista del año para reforzar a un participante”, se lee en el texto de GV Producciones.

Monique Pardo asegura que sufre secuelas tras el duro golpe en el set de El artista del año.

“No le voy a responder a ella porque ella sabe la verdad. En el caso de Monique, no solamente hemos cumplido, la hemos ayudado y asistido. Gracias por los buenos comentarios, gracias también por las inquietudes que muchas veces muestran”, expresó por su parte Gisela Valcárcel en Instagram.

Tras el pronunciamiento, Monique Pardo rechazó rotundamente la versión de la presentadora y en setiembre decidió citarla a una conciliación a la que la madre de Ethel Pozo no asistió.

Ya pasaron cuatro meses desde el accidente en El artista del año. ¿Cómo te encuentras?

Hace tres meses debería estar superando todo, pero el desprecio de la señora Valcárcel, las mentiras, el decir que está a mi lado, como si se hubiera hecho cargo…

Yo tengo las fotos donde todo esto es recontra ensayado. Tenía que sentarme en el trono antes de que retrocedan. Ellos no tenían por qué tocar el pequeño escenario rodante en el que yo estaba hasta que yo me siente. Ellos, al impulsar con una fuerza criminal hacia atrás, hacen que mi cuerpo salga disparado y voy de vientre, de frente.

Gisela Valcárcel aseguró que se te brindó atención luego de la caída. ¿Se comunicó personalmente contigo?

¡Nunca! Ni siquiera una llamada. Yo le pedí, le supliqué porque tenía terror de lo que pasó y del peligro que podría correr mi vida. Fui a la puerta de su oficina llorando porque no tenía a qué sitio ir, sentía un dolor tan grande en el pecho. Pude haber tenido un infarto. Ella mintió; dijo que ella me hacía seguimiento, que ella estaba pendiente de mí.

¿Qué es lo que le han dicho los médicos?

No puedo trabajar, no puedo mantener a mis niñitos. Que no mientan más, me perjudiqué por ir a ese programa.

¿Cómo te fue en la conciliación?

Fue su hermana Rosa Luz con cuatro abogados para una mujer que está muriendo. Esto pasó en su escenario, para que usted se llene los bolsillos con el rating, fue el programa de más rating. La señora entró y dijo que no querían conciliar, ni siquiera hablaron conmigo, yo tenía la esperanza de que ella se arrepienta.