Monique Pardo reclama a Gisela Valcárcel por supuesta indiferencia: “Yo pago mis facturas”

Monique Pardo viene enfrentando varios problemas de salud desde la aparatosa caída que protagonizó durante una presentación en El artista del año a inicios de junio. Según la versión de la conocida artista nacional, la productora de Gisela Valcárcel no corrió con los gastos del accidente y ni se preocupó por saber cuál era su estado después de haber apoyado como invitada en el reality de América TV.

Hace poco, la intérprete de “Caramelo” arremetió nuevamente contra Gisela Valcárcel, a quien acusó de haber hecho el “mejor rating” de toda su vida con su accidente”.

“ Yo me accidenté en su set, me accidenté en su benefició. Usted hizo el mejor rating de su vida ese día . Tengo las pruebas del ensayo donde hay que retroceder el pequeño escenario con ruedas cuando me siento”, dijo Monique Pardo en un video publicado desde sus sociales.

Tras esto, la bailarina volvió a sus redes sociales este martes 12 de octubre. Ella compartió una foto desde la camilla de una clínica, en la cual mostró una boleta de pago. Asimismo, la publicación estuvo acompañada por un alarmante mensaje, donde la artista dejó constancia de su estado.

”Yo pago mis facturas de las heridas que me hizo ‘Farisela’ O ‘Varicela’. ¿Cómo es?” , fue el corto mensaje que escribió.

En otra publicación, Monique Pardo agradeció el apoyo moral que viene recibiendo por parte de sus seguidores: “Gracias a las damas bellas que me apoyan. La indiferencia mata”.

Monique Pardo aparece una camilla. Foto: captura Twitter.

Como se recuerda, Gisela Valcárcel negó las primeras acusaciones y aseguró que la producción del programa ayudó en su momento a Monique Pardo y que solo “ella sabía la verdad” de cómo sucedieron las cosas.