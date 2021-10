Mirella Paz insulta y amenaza a taxista al que acusa de haberle robado su celular

El pasado fin de semana, Mirella Paz reveló que dejó olvidado su celular dentro de un taxi, por lo que se mostró muy apenada por perder su herramienta de trabajo. A partir de ahí, la cantante utilizó sus redes sociales para acusar al taxista que supuestamente le prestó el servicio de haberse quedado con el teléfono móvil y de negarse a devolverlo.

Incluso, la también influencer mostró el rostro del hombre en sus historias de Instagram y pidió a sus seguidores no tomar el servicio con este conductor para no pasar por lo mismo que ella. Ahora, el acusado, identificado como Gustavo Escobar Jauregui dio la cara en el programa de Magaly TV, la firme para responder a las acusaciones que se le impusieron en las últimas horas.

El conductor de un reconocido aplicativo de taxis aseguró que Mirella Paz ni siquiera alcanzó a abordar su vehículo, ya que él mismo canceló el servicio cuando había llegado a recogerla. Además, el hombre reveló audios donde la artista le lanza duros calificativos y lo amenaza por supuestamente quedarse con su teléfono celular.

“El lugar de donde piden el carro era medio movido, es el cruce de Angélica Gamarra con Tomás Valle con en San Martín de Porres. Como se demoraba en salir, después de cinco minutos, me retiré. Aquí figura que yo cancelé ese viaje, y es sustento para demostrar que yo no te he recogido”, indicó para el programa de Magaly Medina.

Asimismo, en los audios revelados por Gustavo Escobar Jauregui se aprecia como la exintegrante de Los Barraza le ofrece hasta dinero con tal de obtener nuevamente su móvil.