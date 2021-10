Magaly Medina asegura tener una buena relación con su hijo: “Está orgulloso de su madre”

Magaly Medina respondió a las declaraciones de Aída Martínez sobre su hijo Gianmarco Mendoza en un video de Instagram que la deportista arequipeña compartió hace unos días. La conductora de televisión expresó su molestia con la figura del espectáculo, este lunes 11 en su programa, por dirigirse sin fundamentos contra su primogénito.

En ese sentido, la comunicadora aclaró que tiene una buena relación con él, pese a que no haya podido ir a su matrimonio, como lo interpretó la influencer.

“Eso no quiere decir que yo tenga una mala relación con él, es mi hijo, es lo más valioso que la vida me ha dado y así lo seguiré protegiendo. Ella no puede hablar como si conociera la intimidad de mi casa”, dijo la presentadora de noticias de farándula.

“ Mi hijo es un hombre muy orgulloso de lo que su madre ha logrado en la vida, muy orgulloso de su madre ”, agregó Magaly Medina

La conductora se tomó varios minutos de su programa para aclarar varios puntos que la joven resaltó. “Tú no te atrevas, lo que acabas de decir es insultante, difamatorio y estás destruyendo la reputación de personas que no tienen nada que ver con el trabajo que tengo que hacer”, aseveró.

¿Qué dijo Aída Martínez sobre Magaly Medina?

En redes sociales, la modelo dejó entrever que Magaly Medina habla y critica de otras figuras de la farándula porque su hijo no tiene una buena relación con ella.

“Hoy amanecimos con ganas de responderle a la Maga que tanto me quiere. Primero, tienes que tener en cuenta que Ariela es una recién nacida, el chongo es conmigo, no tienes por qué meterla a ella. Si su crianza está bien o mal, ese es mi problema porque yo soy su madre”, señaló Martínez.

“Si hablamos de hijos, qué podemos decir de ‘Gianmarquito’, que ni siquiera fue a tu boda, no te quiere, no anda contigo, y tanto te arde eso en tu vida personal que tienes que andar metiendo a los hijos de los demás en todo lo que hablas”, agregó.