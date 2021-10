Luciana Fuster compite con Dua Lipa y Natalie Portman por el El rostro más bello de 2021

La locutora de radio Luciana Fuster quedó seleccionada para participar en el concurso internacional también conocido en inglés como The 100 most beautiful faces of 2021, con reconocidas celebridades a nivel mundial.

La también chica reality se hizo muy popular desde que ingresó al programa Esto es guerra. Al punto que estuvo por internacionalizar su carrera en países como México y Estados Unidos. Además, se codeó con artistas de la talla de Sebastián Yatra y Marc Anthony.

Por todo ello, la modelo Luciana Fuster fue seleccionada para concursar y ser elegida como una de las personas con el rostro más bello del 2021 en todo el mundo. Ahora lo que resta es votar por la peruana para que pueda obtener el primer lugar.

En la competencia también están nominados artistas como la cantante Dua Lipa, la integrante del grupo Brave Girls Yujeong, las actrices Natalie Portman, Margot Robbie, Ana de Armas y Nathalie Enmanuel, y muchas más, quienes esperan el apoyo de sus seguidores para posicionarse en el primer lugar.

Esta no es la primera vez que un peruano ingresa a postular en ese tipo de concursos, ya que el año pasado el actor Andrés Wiesse también fue nominado al título en versión masculina, en la que también compitió con artistas muy reconocidos a nivel mundial.