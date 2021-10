Luciana Fuster: ¿cómo votar por la peruana para El rostro más bello de 2021?

La chica reality Luciana Fuster participa en el concurso internacional The 100 most beautiful faces of 2021, también conocido (en su traducción al español) como El rostro más bello de 2021. Este evento es organizado por TC Candler y The independent critics de forma anual, donde se nomina a reconocidas celebridades a nivel mundial.

En este ranking internacional también compiten artistas como la cantante Selena Gómez, todas las integrantes de la bangirls BLACKPINK, la tenista británica Emma Raducanu, la periodista deportiva Malika Andrews, las actrices Natalie Portman, Margot Robbie, Ana de Armas y Nathalie Enmanuel, entre otras más, quienes esperan contar con el apoyo de sus seguidores para coronarse en el primer lugar.

PUEDES VER: Luciana Fuster compite con Dua Lipa y Natalie Portman por el El rostro más bello de 2021

Asimismo, entre la representación nacional podemos ver al modelo e integrante de Esto es guerra Hugo García, y por segundo año consecutivo, es nominado el actor Andrés Wiese, quien fue el latinoamericano más votado en el año 2020, con casi 1 millón de votos.

Luciana Fuster es nominada a El rostro más bello de 2021. Foto: TC Candler

¿Dónde votar por Luciana Fuster para El rostro más bello del mundo 2021?

Si quieres apoyar con tu voto a Luciana Fuster, puedes hacerlo a través de la cuenta oficial de Instagram del ranking: TC Candler, que es el organizador del concurso El rostro más bello del mundo.

¿Cómo votar por Luciana Fuster para El rostro más bello del mundo 2021?

Sigue los pasos que detallamos a continuación para votar por Luciana Fuster por El rostro más bello del mundo 2021: