Kunno revela tips para tener éxito en Tiktok, donde se hizo popular

El mexicano Kunno, quien se hizo conocido por su baile en forma de pasarela en la red social Tiktok, molestó a sus seguidores luego de afirmar que él ya no se considera tiktoker debido a que luego de la fama alcanzada es una celebridad.

Ello generó revuelo en sus fans pues que su popularidad se dio por la viralización de sus bailes en dicha red social como el caso de la canción “4k”, que hizo muy conocida por su tiktok modelando y bailando este single.

Fue así que el tiktoker Kunno declaró para el programa radial Alofoke, de República Dominicana: “Yo voy a ser muy honesto. Yo nunca he visto con ningún otro tiktoker, porque hoy en día yo ya no me considero tiktoker. Yo, la verdad, me considero lo que soy, que hoy en día soy una celebridad y un artista”.

Sin embargo, eso no fue todo lo de contó en la entrevista, sino que brindó algunos consejos, según su propia experiencia, para todas las personas que se quieran hacer conocidos en TikTok sigan y alcancen gran popularidad.

De esa forma, Kunno contó que lo que le sirvió fue responder a sus seguidores con videos de reacción cuando ellos hacían el mismo baile. Asimismo, resaltó que de la imagen que se muestra en TikTok depende que las personas te admiren y quieran seguir tus pasos.