Joy Huerta: “Deseo que un día no lejano ya no se salga del closet y amar sea solo eso”

El último lunes 11 de octubre, se celebró el Día Internacional para Salir del Armario o en inglés Happy coming out day. En esta fecha especial, Joy Huerta aprovechó la ocasión para dedicarle un tierno mensaje a su esposa Diana Atri, con quien la reconocida artista del dúo Jesse & Joy tiene dos pequeños hijos. La mexicana sorprendió a sus seguidores con la publicación realizada en su cuenta oficial de Twitter.

“Te amo con mi vida y para siempre @dianaatri. Amarte me hace fuerte, me hace valiente. Y mostrarle al mundo nuestro amor me da esperanza de un futuro donde hay más compasión, empatía y respeto ”, escribió la intérprete de “Corre” en su red social. El tuit estuvo acompañado del hashtag #happycomingoutday.

Joy Huerta le dedica romántico mensaje a su esposa Diana Atri. Foto: captura Twitter.

Pero eso no fue todo. En otro mensaje, Joy Huerta, quien en mayo del 2020 sorprendió al mundo al posar por primera vez con su pareja para una revista, pidió que ya no existan etiquetas y que solo se enfoquen en la importancia del amor.

“ Deseo que un día no lejano ya no se salga del closet y amar sea solo eso, amar en una unión con consentimiento ”, añadió.

Joy Huerta y su mensaje por el Día Internacional para Salir del Armario. Foto: captura Twitter

Ante esto, los seguidores de Joy Huerta no dudaron en felicitarla por el lindo mensaje dedicado a su esposa Diana Atri.

“Todo lo que aspiro en la vida es tener algo tan bonito como lo suyo. Estoy muy orgullosa de ustedes y gracias a ti Joy hoy soy una persona libre”, “Son muy bonitas”, “Felicidades”, “Un amor así vale la pena vivirlo al máximo”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios en Twitter.