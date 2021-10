Jessica Newton invitó a Varo Vargas a su casa y su trabajadora no pudo controlar su emoción

A la directora del Miss Perú, Jessica Newton, le encanta compartir con sus seguidores las ocurrencias diarias de su día a día en sus redes sociales. Y un personaje muy querido dentro de su público es su asistenta del hogar, Rosaura, quien se ganó el corazón de los fanáticos de la empresaria con sus ocurrencias y carisma.

Este 12 de octubre, la famosa ‘Rous’ vivió un momento inolvidable cuando Jessica Newton le preparó una sorpresa al invitar a su casa al Mister Supranational 2021, Varo Vargas, quien, según ella, es su crush.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Newton grabó el momento exacto en que Rosaura vio por primera vez en persona al modelo peruano. Sin embargo, fue tanta la emoción que terminó con un pequeño accidente. Resulta que chocó contra una mampara al distraerse por ver a Varo Vargas. En las historias se puede observar cómo el modelo intenta ayudarla, pero ella aseguró que se encontraba bien.

“Me lo he apapachado... de verdad señora Jessica, pero es un amor sincero, decente... Me he chocado pensando en que voy a conocer al hombre más lindo del Perú. Tenerlo entre mis brazos como si fuera el amor de mi vida” , comentó Rosaura emocionada.

Sin embargo, no es la primera vez que la ex reina de belleza peruana demuestra su cariño hacia su trabajadora, en varias oportunidades le demostró el gran aprecio que le tiene, incluso, no dudó en defenderla y denunciar las cuentas falsas de su ayudante en las redes.

