Gino Assereto sobre críticas a Jazmín Pinedo por viajar sola: “Está en todo su derecho”

Jazmín Pinedo partió a Miami hace unos días para tomarse unas cortas vacaciones, dejando a su hija Khaleesi al cuidado de Gino Assereto. Sin embargo, muchos criticaron en redes sociales cuestionando que no haya ido de viaje con su pequeña.

Al respecto, el exchico reality y expareja de la influencer se pronunció para respaldarla y aconsejar que no debe de darle importancia a los cuestionamientos de los usuarios.

“ Está en todo su derecho de salir, viajar y relajarse . Como padre, estoy siempre en el cuidado de mi hija mientras ella no está. (Jazmín Pinedo) estudia, hace sus cosas y todo el mundo merece un momento para sí mismo”, resaltó Assereto.

“ Si le prestas atención a lo que la gente dice, nunca estarás tranquilo ”, agregó Gino sobre cómo afrontar la presión mediática cuando alguien es figura pública.

Gino Assereto sobre pedida de mano a Jazmín Pinedo

Tras las declaraciones de Jazmín Pinedo, diciendo que se sintió “estafada” porque nunca se casó con Gino Assereto, el modelo salió al frente para realizar algunas revelaciones y aceptar que cometió un error.

“Yo respeto mucho lo que la ‘China’ pueda pensar. Yo no tengo nada que hablar, pero no lo comparto (la forma en cómo bromeó su expareja). Yo cometí un error”, dijo en su visita a En boca de todos el último lunes 11.

“Sí, pedí matrimonio, pero no voy a hablar a detalle porque creo que no es el momento. (...) Cometí un error, quizá, de adelantarme a algo. Quizá fueron las emociones, pero sí es algo que lo he pensado”, agregó.