‘Gilberto Santa Rosa’ peruano sobre su paso por Yo me llamo Panamá: ”Una de las mejores decisiones”

Raúl Gutiérrez es uno de los artistas peruanos que, tras un exitoso paso por el concurso Yo soy, decidió buscar nuevos horizontes para mostrar su talento. El imitador del salsero puertorriqueño Gilberto Santa Rosa acaba de participar en el concurso Yo me llamo Panamá, donde logró cautivar al público centroamericano con su interpretación de los mejores temas del ‘Caballero de la salsa’.

El periodista de profesión inició su carrera musical en 2013, cuando sus amigos lo animaron a presentarse en el casting de Yo soy luego de escucharlo cantar en los karaokes. “Todo el mundo me decía ‘oye por qué no vas’, entonces fui a la sexta temporada, pasé y logré llegar a mi primera final”, cuenta Raúl Gutiérrez.

“En ese momento me cambió la vida por completo, empecé a recorrer todo el Perú llevando mi tributo al ‘Caballero de la salsa’, aprendiendo más del personaje. También llegué a algunos países del extranjero, como Ecuador, México”, añade.

‘Gilberto Santa Rosa’ peruano brilló durante años en varias temporadas del concurso de Latina hasta la llegada de la pandemia y su contagio de coronavirus. “De ahí empezó un nuevo renacer con la pandemia”, explica.

¿Por qué te animaste a ir a Panamá y no a otros países como Chile o Colombia?

Porque era la única opción que estaba abierta. Aquí, en Panamá, ya teníamos la referencia de mi amigo Lui Galloso, él fue finalista el año pasado, él es mi gran amigo, ambos somos salseros, él me da el contacto de la producción. Eso no me garantizó el hecho de que fuera fijo en la competencia, pasé un casting de más de 500 personas para quedar solamente 14.

Para esto yo me había reinaugurado como papá (risas) y tenía un niño de un mes de nacido, eso generó discusiones con mi pareja. Yo dije ‘si no tomo esta decisión ahora, va ser muy difícil que lo haga después’. Decidí venir, apostarlo todo, gastarme hasta mis últimos ahorritos para venir hasta acá y creo que no me equivoqué, fue una de las mejores decisiones de mi vida en lo profesional. Gilberto Santa Rosa es muy querido, es el salsero más querido después de Rubén Blades, entonces, tuvo mucho impacto mi presencia acá. Para mí no significó que ya la tenía fija, sino fue un compromiso y llegué a la gran final .

¿Cómo es el público panameño?

El público panameño es muy apasionado, en principio cuando hay competidores extranjeros hay una gran parte que desdeña la participación de los artistas foráneos. Entiendo perfectamente que el público diga ‘yo apoyo a mi compatriota’. Lo que no entendía era que me digan ‘a ti no te apoyo porque eres extranjero, vete de mi país’, eso sí es distinto, hubo mucho de esos comentarios para todos los extranjeros.

La final de Yo me llamo Panamá trajo sorpresas. Pese a que los peruanos no pudieron llevarse el premio mayor, cautivaron a los televidentes con sus interpretaciones. Foto: Telemetro/Instagram

¿Qué te pareció la producción de Yo me llamo Panamá?

En realidad no hay mayor diferencia con Yo soy, en el sentido de que ellos recién están empezando con esta franquicia, es la tercera temporada, en Yo soy ya van en la temporada 30. Rayo en la botella tiene mucha más experiencia en lo que es reality, acá la gente de Yo me llamo Panamá tiene mayor presupuesto, tanto para atención al artista como para la realización del espectáculo.

¿Si te invitan a una cuarta temporada te quedas en Panamá?

Sí, claro que sí, ahorita estoy acá en Panamá, pero ya vuelvo al Perú esta última semana porque ya tengo fechas allá cerradas. También ya va a ser la realización de mi evento, que va ser el siete de noviembre en el Rosedal del Surco con grandes invitados de Yo Soy.

Aquí para otra temporada de Yo me llamo Panamá me estaban seduciendo con la posibilidad de que vaya con otro personaje. Aquí ya saben que también imito a Rubén Blades, es un personaje que pesa mucho, es acá la bandera, aún no lo hemos hablado en serio pero sería bonito. Panamá es una de las más grandes e importantes mecas de la salsa y me siento muy complacido.

¿Entonces ya hiciste presentaciones allá?

Sí, ya tenemos presentaciones. Este fin de semana es el último que estoy acá y ya tenemos seis presentaciones, estamos muy contentos, la expectativa es muy grande. Luego vuelvo a Perú, pero ya está todo arreglado para volver a Panamá en la primera semana de diciembre, aquí las celebraciones por el Día de la Madre son en diciembre, van a celebrar su bicentenario también. Mi idea es venir, ya tengo presentaciones hasta el próximo año, la idea es retribuir al público todo el cariño.

Una gran cantidad de televidentes reclamaron que hayas quedado en cuarto lugar...

Ya habiendo visto los videos, creo que merecía una mejor suerte, en realidad. Para muestra están las expresiones del público, realmente son casi unánimes las expresiones hacia mi persona, donde se considera que mi participación debió obtener una mejor calificación y, bueno, con relación a lo que opine el jurado, no tengo quejas, pensé que me iba afectar la situación, pero me he quedado muy tranquilo, porque los comentarios del público y las reacciones indicaban que yo merecía una mejor ubicación.

Yo me llamo 2021: Gilberto Santa Rosa canta "La agarro bajando". Foto: captura Yo me llamo 2021 / Telemetro.

Al final el público se da cuenta, al público no se le puede engañar. Siempre con la premura y con la calma que esto amerita, todo fue en buenos términos, mi gratitud entera a Yo me llamo Panamá por haberme brindado esta pantalla para mi trabajo como imitador. Panamá es considerada como mi segunda patria, aquí nace la carrera internacional de Raúl Gutiérrez.

¿Y tu carrera como solista?

Había lanzado en plena pandemia un par de producciones tituladas “Después de ti qué” y la segunda se llama “Duele”, son dos sencillos que ya había lanzado. El segundo lo lancé acá en Panamá y, bueno, también estamos en eso a través de la productora Ozzuary Records, que es una productora importante allá en Perú, trabaja con Septeto Acarey, Alvaro Rod, Amy Gutiérrez y Combinación de la Habana .

Qué tal la experiencia de estar en un concurso fuera de tu país

He ido poco a poco aprendiendo y valorando este tipo de concursos. Como bien se ha dicho, son una franquicia internacional, es por eso que permiten participaciones de artistas extranjeros. Es bonito ese intercambio cultural, he compartido con participantes de Colombia, de Venezuela, de Costa Rica, de México, de Panamá, obviamente, y de Perú. Ha sido un intercambio cultural muy rico para todos nosotros.