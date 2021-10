Erick Elera sobre Allison Pastor: “Me agradan las mujeres que tienen voz de mando”

En una entrevista para el programa En boca de todos, Erick Elera, contó detalles de su relación matrimonial con Allison Pastor, de quien dice estar orgulloso pues considera que es una mujer que le brinda mucha tranquilidad y suma en su vida.

El cantante contó estos detalles luego de la gira musical que tuvo por Bolivia, donde brindó algunas presentaciones, después de finalizar su contrato con De vuelta al barrio. “A mí me agradan las mujeres que tienen los pantalones, que tienen voz de mando, solucionan las cosas. Este tipo de mujer que te ayuda a crecer, que te da tranquilidad y que te suma”, señaló el artista.

En otra entrevista, el actor Erick Elera se mostró sorprendido y destacó también el trabajo que viene realizando su pareja en la secuencia La academia: desafío y fama, del programa Esto es guerra. “Nos ha sorprendido un montón. Me alegra muchísimo. Es una satisfacción, no solo para ella, sino para mí, para la familia, muy contentos que esté haciendo lo que siempre quiso hacer”, comentó muy emocionado.

Como se sabe, por el momento, el cantante no ha recibido ninguna propuesta laboral para volver a la actuación, razón por la cual no descartó unirse al elenco de EEG si es que se lo ofrecen. “Me encantaría, yo ahorita estoy libre, no tengo contrato con nadie, así que, si me llaman, yo feliz”, se refirió así Erick Elera respecto a su situación actual.