El poder del amor: Frederick Kelley se suma al reality tras eliminación de Andrés Salvatierra

El poder del amor, el reality que reúne a conocidos modelos latinoamericanos en una casa de Turquía, continúa trayendo sorpresas. Mientras algunos participantes son eliminados, otros se suman para la temporada. El reciente ingreso fue el boliviano Frederick Kelley, quien reemplazó a Andrés Salvatierra luego de su inesperada salida.

El cruceño, quien también es actor y bailarín, viajó hasta Estambul para incorporarse al concurso. Antes de emprender esta nueva experiencia, se animó a comentar a quién espera conocer en esta nueva etapa de su vida.

“Estoy entre Andrea y Mare, porque son las que tienen más personalidad”, contó en un programa de su país. Su compatriota Claudia Peña también ingresó al reality tras la eliminación de Carla Muñoz.

Cabe señalar que El poder del amor consiste en la convivencia de 18 participantes en una lujosa casa en la capital de Turquía. Todos se relacionarán entre sí hasta encontrar al amor de su vida. La pareja ganadora se llevará 30.000 dólares.

Así también, cada semana, un participante obtendrá 2.000 dólares gracias al voto del público.

¿Nicola Porcella estará en El poder del amor?

Tras las salida de varios participantes, se especuló que Nicola Porcella fue llamado para viajar a Estambul y sumarse al grupo de El poder del amor.

Al respecto, el exintegrante de Guerreros México descartó ser parte del reality. “Chicos, pero no depende de mí que entre. Yo no conozco a nadie del reality. A mí nadie me ha escrito o me ha llamado. Yo no sé nada, no depende de mí. Si me hubieran dicho, en fin, pero nadie me ha dicho nada”, precisó en un video de Instagram.